佐賀関で発生した大規模火災は、4日完全鎮火に至ったものの、焼損した現場がほとんど手つかずの状態で、住民による災害ごみの片づけが少しずつ進んでいます。 【写真を見る】完全鎮火後も災害ごみ片づけ進む家屋撤去・解体は来年1月開始佐賀関大規模火災 火災の現場近くには、3日から災害ごみの一時集積所が設けられ、壊れて使えなくなった冷蔵庫や金庫などが持ち込まれ、受け入れは徐々に進んでいる状況です。 大分市では