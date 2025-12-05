私はミア。相変わらず続く甥っ子のお迎え。引っ越しも、遠方へ行くなど考えるとなかなか踏み切れずにいます。いつものようにお迎えへ行くと、甥っ子がカエルを見つけて触り出しました。「すごい」と褒めると、嬉しそうな顔。少しだけ距離の縮まった私たちは、翌日2人で海へ行きました。へっぴり腰でカニに触ろうとする甥っ子が面白くて、思わず笑って写真を撮りました。この日撮った写真は、いつの間にか私のスマホの待ち受けに。