「南海トラフ地震は30年以内に80％の確率で起こる」と警鐘を鳴らし続けていた政府が、新たな発生確率を公表した。算出方法を見直した結果、「20〜50％」「60〜90％程度以上」になったという。一体どういうことなのか。この問題を最前線で取材してきた東京新聞の小沢慧一記者に聞いた――。■最大29万人の死者が想定される巨大地震2024年夏、宮崎県沖日向灘を震源とする震度6弱の地震が発生し、「南海トラフ地震臨時情報」が初めて