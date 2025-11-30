ラグジュアリーな室内を最重要視 レクサスブランドの再定義を具現化して見せたのが「LSコンセプト」だ。これにも、かなり驚かされたことと思う。最初に大きなミニバンが展示されているのを見たとき、普通の人はLMの後継モデルかと思ったはずだ。レクサスブランドでもLMの好調な販売を受け、次期モデルはアルファードから独立させたレクサス専用モデルになり、そのコンセプトカーが出展されたと思った人が多いだろう。で