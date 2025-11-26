《みなさま、温かいコメントありがとうございます。お陰様で25歳になりました。もう少し時間を頂けたらと思います。》自身の誕生日でもある11月24日に、インスタグラムのストーリーズ機能を使いフォロワーに向けて発信したのは、世間を騒がせた“ある人気俳優”。大河ドラマ『青天を衝け』（NHK）にも出演経験がある彼は、麻薬取締法違反で9月24日に逮捕されたものの、10月10日に不起訴処分となり東京地検から釈放されていた。奇し