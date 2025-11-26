《みなさま、温かいコメントありがとうございます。お陰様で25歳になりました。もう少し時間を頂けたらと思います。》

自身の誕生日でもある11月24日に、インスタグラムのストーリーズ機能を使いフォロワーに向けて発信したのは、世間を騒がせた“ある人気俳優”。大河ドラマ『青天を衝け』（NHK）にも出演経験がある彼は、麻薬取締法違反で9月24日に逮捕されたものの、10月10日に不起訴処分となり東京地検から釈放されていた。

奇しくも逮捕からちょうど2カ月という“節目”に、復帰を待ち望むファンに向けての感謝と騒動へのお詫びの気持ちを伝えたのは、俳優の遠藤健慎（25）。9月3日に麻薬取締法違反で逮捕された俳優の清水尋也被告（26）と公私ともに親しかった遠藤は、共同で大麻を所持した疑いで逮捕されたのだ。

「警視庁は半年以上に渡り捜査を続け、遠藤さんが清水被告の自宅に5回以上出入りする現場を確認しており、9月1日には清水被告と共同で乾燥大麻およそ0.39グラムを所持していたとして遠藤さんを逮捕していました。遠藤さんは取り調べに対し、1日に清水被告の自宅を訪れたことは認めつつも、“大麻のようなものを見たが、私のものではない”と、大麻の所持や使用は否認していました」（スポーツ紙記者）

遠藤はその後、不起訴となって釈放されたわけなのだが……。「すんなりと俳優活動を再開するのは難しい」と前出のスポーツ紙記者は話す。

「近年はコンプライアンス意識の高まりから、タレントへの世間からの目が非常に厳しくなっています。たとえ不起訴処分であっても、スポンサーの顔色を見なければいけないテレビドラマへの出演はかなりハードルが高いかもしれません。遠藤さん本人も復帰が困難であることがわかっていて、だからこそ投稿を《もう少し時間を頂けたら……》という言葉で締めたのではないでしょうか」

Xでは遠藤の復帰を待ち望むファンから《25歳改めておめでとう。いつまでも待つから、大丈夫だよ。》といった声があがっていた。遠藤の次なる舞台は、果たしてーー。