ホワイトハウスで感謝祭前の恒例行事に七面鳥恩赦式」に臨むトランプ大統領＝25日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は25日、米国の家庭で七面鳥料理が振る舞われる27日の感謝祭を前に、ホワイトハウスで恒例の「七面鳥恩赦式」を開いた。トランプ氏は今年1月の就任後、2021年の議会襲撃事件で有罪になった多数の支持者らに恩赦や減刑を与えており、NBCテレビは「恩赦対象者の長いリストに七面鳥