ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 足立区11人死傷事故、男が不可解な供述「外国人犯行説」も拡散 国内の事件・事故 死亡事故 ひき逃げ 窃盗 デマ 東京都 時事ニュース ゴシップ デイリー新潮 足立区11人死傷事故、男が不可解な供述「外国人犯行説」も拡散 2025年11月25日 18時7分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東京都足立区で11人が死傷した事故についてデイリー新潮が伝えた 社会部記者によると、逮捕された男は不可解な供述をしているという ネットでは「外国人による犯行」と決めつけた虚偽の投稿が拡散されたそう 記事を読む おすすめ記事 日本と中国を結ぶ12航空路線で全便欠航 2025年11月24日 21時10分 那須川天心が判定負け、ファンに土下座 世界初挑戦で元王者・井上拓真に 格闘技55戦目で初黒星 2025年11月24日 21時35分 カズレーザー、二階堂ふみとの新婚生活は「楽しいですね！最高です。だって…」 2025年11月25日 10時43分 「なんでこんなバカが国のトップなの？」カリスマ的な人気を誇るアーティスト 高市首相の“洋服選び”投稿に怒り爆発 2025年11月24日 17時15分 中国の火鍋店でスープと燃料を間違って混入 １１人が病院に搬送 2025年11月24日 18時45分