¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼Âç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Âè3Æü¡Ê2025Ç¯11·î22Æü°¦É²¸©¡¦¥¨¥ê¥¨¡¼¥ëGC¾¾»³¡á¥Ñ¡¼71¡Ë4°Ì¤«¤é½Ð¤¿ÌÚ¸Í°¦¡Ê35¡áÆüËÜ¥±¥¢¥µ¥×¥é¥¤¡Ë¤¬3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î69¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»9¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤È2ÂÇº¹¤Î2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£12Ç¯¤Î¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹°ÊÍè¡¢»Ë¾åºÇÄ¹¥Ö¥é¥ó¥¯¤È¤Ê¤ë13Ç¯124Æü¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤òÁÀ¤¦¡£¸â²ÂÚç¡Ê¥´¡¦¥«¥¢¥ó¡¢21¡áÂæÏÑ¡Ë¤¬66¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¾å°Ì¤¬Æñ¤·¤¤¥Ô¥ó¥Ý¥¸