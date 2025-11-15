「WBC前哨戦」をあおるメディア15日（土）18時30分〜、16日（日）19時〜、『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国』の2連戦が行われる。15日に生放送するテレビ朝日のホームページには、「WBC 連覇へ！2023年WBC、2024年プレミア12 日本は、永遠のライバル“韓国”を相手に、堂々たる勝利を掴んだ。再戦となる今回の強化試合では、力と力のぶつかり合い！そして2026年WBCの1次ラウンドでも激突！WBC連覇へ向け井端ジャパン