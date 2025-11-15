既婚女性6割以上が「離婚を考えたことがある」弁護士探しのポータルサイト「ベンナビ離婚」が、20〜49歳の既婚女性2993人に実施した調査によると、60.3%が「一度は離婚を考えたことがある」と回答。原因として多かったのは、「性格・価値観が合わない」(1042人)、続いて、「家事や育児を手伝ってくれない」(564人)「夫の家族や親族との折り合いが悪い」(265人)など。しかし実際に離婚に至っていないのは、金銭面の不安や子どもへの