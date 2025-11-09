リモートワークの普及に伴い、安全かつ効率的なネットワークアクセスが必要となっています。インストールが簡単で安全なVPNを構築できるTailscaleが、どのような技術で実現されているかを、創業者のAvery Pennarun氏が技術的に解説しています。Tailscale: How it workshttps://tailscale.com/blog/how-tailscale-works◆ネットワークの基盤：WireGuardTailscaleの基盤となるのは、オープンソースのWireGuardパッケージです。具体的