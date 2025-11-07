ノルウェーの公共交通機関運営会社であるRuterは、国内で運用している中国メーカー製の電動バスに「SIMカード」が搭載されていることを内部検査で発見しました。このSIMカードを用いると電動バスが遠隔から制御できる可能性があり、ノルウェー政府はバスのサイバーセキュリティリスクを再検討しています。Ruter | We have conducted a comprehensive safety test of electric buseshttps://ruter.no/en/ruter-with-extensive-secur