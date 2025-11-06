ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 岐阜県で幼稚園バスとトラックが衝突 園児ら17人全員が病院に搬送 岐阜県 交通事故 国内の事件・事故 時事ニュース CBC NEWS 岐阜県で幼稚園バスとトラックが衝突 園児ら17人全員が病院に搬送 2025年11月6日 17時14分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 6日午前、岐阜県笠松町米野の交差点で幼稚園バスとトラックが衝突した 幼稚園バスに乗っていた園児15人を含む、17人全員が病院に運ばれたとのこと 運転していた60代男性と女性教諭が軽いけがをして、園児にけがはなかった 記事を読む おすすめ記事 「ガソリンをかけて燃やそうか」虐待の末に恋人の娘（9）を殺害した38歳男性→警察から逃れるために実行した『証拠隠滅』がすぐにバレた理由（平成21年） 2025年10月31日 11時20分 川崎の女性、はしかに感染 韓国から帰国後に発熱 電車やスーパーなど利用 2025年11月6日 18時10分 事故起こした相手運転手「日本語わからない」笑いながら“写真撮影”か 父親の運転する車が合流してきた車と息子の目の前で衝突 2025年11月6日 12時30分 突然ママが天国に…0歳双子の女児を育てるシングルファーザーに激励の声「同じ父として応援しています」「奥様の分までお子様達と生きてください」 2025年11月5日 8時10分 宮城・多賀城市、「クマらしき個体」目撃されるも...まさかの結果にSNS驚き 「もう疑心暗鬼になるよね」 2025年11月6日 17時14分