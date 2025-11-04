10月24日（金）より全国公開中の劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』。第3弾入場者プレゼントの配布が決定。また、著名人によるオピニオンコメントも到着した。＞＞＞入場者プレゼントをチェック！（写真3点）時代を超えて伝説の少女たちがゾンビィとして復活し、佐賀のご当地アイドルとして奮闘する新感覚ゾンビアイドル系アニメ『ゾンビランドサガ』。ゾンビィならではのとんでも展開、まさかの大感動、そしてアイ