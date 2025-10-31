ワールドシリーズ（WS）は第5戦を終え、トロント・ブルージェイズがロサンゼルス・ドジャースに3勝2敗と一歩リード。シーズン前の下馬評を覆し、32年ぶり3度めの “世界一” に王手をかけている。圧倒的有利と言われたド軍が “窮地” を迎えているのは、もちろん理由がある。「ブレイク・スネル、山本由伸、大谷翔平、タイラー・グラスノーの先発四本柱は安定していますが、湿りがちな打線、相変わらず不安定な中継ぎなど、想