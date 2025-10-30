海上保安庁の小型機が2023年、大分県宇佐市の畑に不時着した事故で、運輸安全委員会は「取り付けが不適切だった吸気ホースが外れ、エンジンが不完全燃焼となった」と原因を公表しました。 【写真を見る】海上保安庁の小型機不時着事故原因は“整備ミス”吸気ホース外れエンジン不完全燃焼に運輸安全委が調査結果を公表 この事故は2023年4月、訓練中だった海上保安庁の小型機が、宇佐市松崎の畑に不時着して大破