シリウスビジョンはストップ高の水準となる前営業日比８０円高の３１３円に買われた。２９日、電子基板の外観品質画像検査機器「Ｓ－Ｃｏｍｅｔ（エスコメット）」シリーズの販売を始めたと発表しており、材料視されたようだ。シリウスＶによると、卓上型コンパクト検査機でありながら１０ミクロンオーダーの高精細検査ができる業界初の製品。同社が開発したＡＩ「Ｓｉｒｉｕｓ－ＡＩＳ（シリウス