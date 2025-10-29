º£¤äÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¡£ÊØÍø¤Ê°ìÊý¤Ç¡¢ÁÛÄê³°¤Î»öÂÖ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Î40Âå½÷À­¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ç¡¢¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«È¿±þ¤»¤º¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Ð¤Ç40¡Á50Âå¤Î½÷À­Å¹°÷¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃÎ¤é¤ó´é¡£¤ä¤Ã¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¼¡¤Î¾¦ÉÊ¤Î¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤òÄÌ¤½¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢µÞ¤ËÈô¤ó¤Ç¤­¤Æ¡Ä¡Ä¡ÊÊ¸¡§Å·²»¶×ÍÕ¡Ë¡Ö¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤¬È¿±þ¤·¤Ê¤¤»þ¤ËÍè¤¤¤è¡×¼Õºá¤·¤Ê¤¤Å¹°÷¤Ë¶ì¸À¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿½÷