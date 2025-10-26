Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï26Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥í¤ÎÉé½ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤Ïº£·î18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè34Àá¤Î²£ÉÍFCÀï¤ÇÉé½ý¡£MRI¤Ç¤Î¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢º¸Á°½½»ú¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢Î¥Ã¦´ü´Ö¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢23Æü¤Ë¤Ï¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Øµ¢¹ñ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß31ºÐ¤Î¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤Ï2014Ç¯¤ËÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÇJ¤Ç¤Î¥­¥ã¥ê¥¢