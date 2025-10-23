カタールで開催されるU-17ワールドカップを戦うU-17日本代表が、11月３日の本大会初戦に向け、千葉県内で最終調整を行なっている。10月23日、大会に挑む21名のメンバーとトレーニングパートナーの４名は、午前中に１時間半ほどの練習で汗を流した。本番モードに入りつつあり、選手たちの緊張感も高まってきている。ピッチ外ではフレンドリーな雰囲気を醸し出しつつも、グラウンド上ではスタッフからの声掛けにも真剣な眼差し