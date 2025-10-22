UV-IR-CUTフィルター ロカユニバーサルデザイン株式会社は、紫外線・赤外線をカットするKANIフィルターに86mm径を追加。75mm幅のアダプターリングに装着できるレンズキャップとあわせ、10月20日（月）に発売する。 UV-IR-CUT レンズに入る370nm未満の紫外線と、750nm超の赤外線を除外するフィルター。KANIでは「シャープカットフィルター」と呼んでいる。 KANIでは丸型