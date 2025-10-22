UV-IR-CUTフィルター

ロカユニバーサルデザイン株式会社は、紫外線・赤外線をカットするKANIフィルターに 86mm径を追加。75mm幅のアダプターリングに装着できるレンズキャップとあわせ、10月20日（月）に発売する。

レンズに入る370nm未満の紫外線と、750nm超の赤外線を除外するフィルター。KANIでは「シャープカットフィルター」と呼んでいる。

KANIでは丸型のUV-IR-CUTフィルターとして、39/40.5/46/52/67/72/77/82/95/105/112mmの11サイズを展開している。新たに86mmが加わったことで、全12サイズから選べるようになった。

撥水・撥油・防汚機能を備え、高い低反射性能を持つというプレミアムコーティングを採用している。

HT75 アダプターリングキャップ C75

75mm幅のアダプターリング専用レンズキャップ。レンズに装着したアダプターリングに直接取り付けることで、レンズの前面を保護する。価格は4,400円。

発売済みの100mm幅および150mm幅の製品と同様、アダプターリングに押し込んで装着し、側面のつまみを引き上げて取り外す。

素材を金属製に変更したことで、装着時の密閉性を高めたという。

対応するアダプターリングは以下の通り。

HT75-39mm アダプターリング HT75-40.5mm アダプターリング HT75-43mm アダプターリング HT75-46mm アダプターリング HT75-49mm アダプターリング HT75-52mm アダプターリング HT75-55mm アダプターリング HT75-58mm アダプターリング HT75-E60mm アダプターリング HT75-62mm アダプターリング HT75-67mm アダプターリング HT75-72mm アダプターリング

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWKHK62H/