東京ディズニーランドのファンタジーランドにある「ラ・タベルヌ・ド・ガストン」ディズニー映画『美女と野獣』に登場する村一番の狩人、「ガストン」のレストランです☆「ガストン」の酒場がモチーフで、レストラン内には鹿の角や狩猟用の道具、巨大な肖像画などが飾られています。 東京ディズニーランド「ラ・タベルヌ・ド・ガストン」2025年秋 グランドメニュー © Disney 場所：東京ディズニーランド／ファ