東京ディズニーランドのファンタジーランドにある「ラ・タベルヌ・ド・ガストン」

ディズニー映画『美女と野獣』に登場する村一番の狩人、「ガストン」のレストランです☆

「ガストン」の酒場がモチーフで、レストラン内には鹿の角や狩猟用の道具、巨大な肖像画などが飾られています。

東京ディズニーランド「ラ・タベルヌ・ド・ガストン」2025年秋 グランドメニュー

© Disney

場所：東京ディズニーランド／ファンタジーランド

サービスタイプ：カウンターサービス

座席数：約130席

東京ディズニーランドのファンタジーランドに位置する「ラ・タベルヌ・ド・ガストン」

ここは、ディズニー映画『美女と野獣』に登場する「ガストン」の酒場をモチーフにした、約130席のカウンターサービスのレストラン。

そしてレストランの中には、力自慢で極端な自信家の「ガストン」らしく、鹿の角や狩猟用の道具、巨大な肖像画などが飾られています。

メインディッシュ

「ラ・タベルヌ・ド・ガストン」のメインディッシュは、お肉料理！

アソートプレート

© Disney

価格：【ソフトドリンクセット】1,560円、【単品】1,280円

ラタトゥイユ＆ポテトグラタン、プレッツェルドッグ、骨付きハーブフライドチキンが盛り付けられているアソートプレート。

ワンプレートで食べ応えがあります◎

また、ソフトドリンクはプラス240円でベリーチアーズに、生ビールはプラス440円、ワインはプラス620円、カクテルはプラス470円でそれぞれ変えることができます。

ハンターズ・パイ（ビーフストロガノフ）

© Disney

価格：【ソフトドリンクセット】1,160円、【単品】880円

狩りが得意な「ガストン」にちなんで出来たビーフシチュー入りのパイ。

サクサクなパイの中に、粗挽きのビーフとマッシュポテトが入っています！

ソフトドリンクはプラス240円でベリーチアーズに、生ビールはプラス440円、ワインはプラス620円、カクテルはプラス470円でそれぞれ変えることができます。

サイド

メインディッシュに合うサイドメニューもラインナップ。

ミックスサラダ

© Disney

価格：780円

彩り豊かなミックスサラダ。

たっぷりの野菜に豆類がのっています。

ヘルシーなサラダはお肉料理のお供にもぴったり◎

原材料に肉、魚介、卵、乳、はちみつ、ゼラチンを使用していません。

オニオンハッシュドポテト

© Disney

価格：1個440円

一口サイズがうれしいオニオンハッシュドポテト。

カップに入っているので、ワンハンドでいただけて食べ歩きにも◎

スパイシーハリッサソース

© Disney

価格：110円

※味の変化が楽しめます

※辛味が苦手な方はご注意ください

クミンやコリアンダー等のスパイスと、 トマトやパプリカ等の野菜をブレンドした「うま辛」な味わいが特徴のスパイシーハリッサソース。

お好みのメニューに付けて、味の変化を驚きとともに楽しめる魔法のソースです。

ブラック麻辣ソース

© Disney

価格：110円

※味の変化が楽しめます

ピリッとしたしびれと辛さを感じるブラック麻辣ソース。

隠し味のトマトの旨味も感じられ、さらに口の中に花山椒の風味が広がります！

ガーリックシュリンプソース

© Disney

価格：110円

※味の変化が楽しめます

ハワイアングルメのガーリックシュリンプを再現したガーリックシュリンプソース。

お好みのメニューに付けて、味の変化を驚きとともに楽しめる魔法のソースです。

スウィーツ

食後にはスウィーツも！

スウィート・ガストン

© Disney

価格：1個480円

「ガストン」のクッキーがトッピングされたカップスウィーツ。

ストロベリーゼリー&マンゴームースを甘酸っぱいラズベリーソースと一緒にいただきます。

そして、赤と黄色の「ガストン」カラーもポイント☆

ル・フウズ・チュロス（アップルキャラメル）

© Disney

価格：1本500円

東京ディズニーランド初登場となるアップルキャラメル味のチュロス。

パッケージには「ガストン」の子分「ル・フウ」がデザインされています。

リンゴのさわやかな酸味とキャラメルのリッチ感を感じるチュロスです。

ソフトドリンク

コーヒー 360円ウーロン茶 360円アイスコーヒー 360円アイスウーロン茶 360円コカ・コーラ 360円キリン オレンジ 360円ベリーチアーズ

© Disney

価格：1杯600円

※2025年9月16日〜2025年10月31日まで販売休止

「ガストン」が大好きなビールをイメージしたソフトドリンク。

ホイップクリームがのった爽やかな味わいの炭酸ドリンクです☆

アルコールドリンク

キリン一番搾り生ビール 800円白ワイン（ミニボトル） 980円赤ワイン（ミニボトル） 980円

ディズニー映画『美女と野獣』の世界に飛び込んだような気分で楽しくお食事を！

東京ディズニーランド「ラ・タベルヌ・ド・ガストン」グランドメニューの紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ガストンの酒場がモチーフのレストラン！東京ディズニーランド「ラ・タベルヌ・ド・ガストン」グランドメニュー appeared first on Dtimes.