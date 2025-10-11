気になる女の子からLINEで既読スルーを食らったら、誰だってショックを受けるもの。悲しい目に遭いたくなければ、送ってはいけない「ダメな例」を知っておきたいところです。そこで今回は10代から20代の独身女性96名に聞いたアンケートを参考に「これは既読スルーでいいよね？女子に放置されるLINE」をご紹介します。【１】「ちょっと思い出したから。それだけ」など、意味深を装うウザいコメント「『どういうこと？』ってツッコミ