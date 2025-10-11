台風２３号は、南西諸島をゆっくりと北上し、奄美や九州南部に接近する見通しです。強風や高波、大雨災害にご注意ください。その後進路を東よりに変え、本州の南を進む予想です。１３日(月)にかけて伊豆諸島では再び台風が直撃し、大荒れとなる可能性もありますので、厳重に警戒をしてください。きょうは、東日本や東北で雨が降りやすく、傘が手放せない一日となるでしょう。西日本の太平洋側でも雨が降る所がありそうです。雨が降