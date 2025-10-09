讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」は、2025年10月9日から11月中旬までの間、「味噌バターうどん」3種を期間限定で発売する。ラインアップは、「味噌バター」「豚肉味噌バター」「ホタテ味噌バター」の3品。「にんにく味噌」のトッピングも用意しており、ピリ辛でパンチの効いたにんにくの風味で味変もできる。〈濃厚味噌にバター･キャベツ･コーンをトッピング〉「味噌バターうどん」シリーズは、特製「濃厚味噌スープ」にバタ