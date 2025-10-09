はなまるうどん「味噌バターうどん」3種を発売/濃厚なスープにピリ辛でパンチの効いた「にんにく味噌」で味変も

讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」は、2025年10月9日から11月中旬までの間、「味噌バターうどん」3種を期間限定で発売する。

ラインアップは、「味噌バター」「豚肉味噌バター」「ホタテ味噌バター」の3品。「にんにく味噌」のトッピングも用意しており、ピリ辛でパンチの効いたにんにくの風味で味変もできる。

〈濃厚味噌にバター･キャベツ･コーンをトッピング〉

「味噌バターうどん」シリーズは、特製「濃厚味噌スープ」にバターを加え、キャベツとコーンをトッピングしたメニュー。

「濃厚味噌スープ」は、いりこと昆布の奥深いかけだしに豚白湯を重ね、こだわりの赤味噌と白味噌をブレンドしている。体の芯から温まる生姜やにんにく、豆板醤をアクセントに加え、豚脂で仕上げた。溶けだしたバターがまろやかなコクと芳醇な香りを加え、シャキシャキのキャベツとコーンの優しい甘みが、濃厚な味わいにアクセントを加えている。

はなまるうどん 濃厚コク旨「味噌バターうどん」3種を新発売

ラインアップは以下の通り。価格は店内飲食･テイクアウト同一で、いずれも税込表記。テイクアウトはうどん1杯につき容器代30円が必要。なお、一部店舗･デリバリーでは価格が異なる。

◆「ホタテ味噌バター」

前回発売時に絶大な支持を集め、人気No.1に輝いた味が再登場。濃厚な味噌スープにベビーホタテの旨みと磯の香りが溶け込み、バターのコクと調和した贅沢な味わい。

【価格】

小:840円

中:1,000円

大:1,180円

はなまるうどん「ホタテ味噌バター」

◆「豚肉味噌バター」

「味噌バターうどん」に豚肉を合わせた、食べ応え満点の一杯。濃厚な味噌バターに、豚バラ肉の脂の甘みと旨みが溶け出した、こってりとした味わい。

【価格】

小:790円

中:950円

大:1,130円

はなまるうどん「豚肉味噌バター」

◆「味噌バター」

濃厚味噌スープとバターのシンプルな組み合わせで、コクと旨みが楽しめる。

【価格】

小:690円

中:850円

大:1,030円

はなまるうどん「味噌バター」

◆トッピング「にんにく味噌」

税込100円。濃厚スープの旨味に、ピリ辛でパンチの効いたにんにくの風味が加わる。

