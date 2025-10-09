ニューストップ > スポーツニュース > ドジャースの37歳右腕、今後も起用すべき？米メディアがXでアンケー… ドジャース MLBニュース スポーツニュース・トピックス ココカラネクスト ドジャースの37歳右腕、今後も起用すべき？米メディアがXでアンケートを 2025年10月9日 5時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 37歳シーズンを迎えた今季は苦しんでいるドジャースのブレーク・トライネン 米メディアが、今後のために起用されるべきかとXでアンケートを投げかけた 「絶対にそうではない」など、ファンからはシビアな反応が寄せられている 記事を読む おすすめ記事 「ギャンブルだ」ド軍が繰り返す“謎采配”と高まる“佐々木依存” 釈明したロバーツ監督が招いた混迷の9回に異論噴出「完全に誤った判断」 2025年10月8日 5時0分 佐々木朗希が9回抑えた！ド軍リーグ優勝決定S進出王手 9回またもリリーフが“誤算”でトライネンが失点 2025年10月7日 10時35分 TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』、第1話劇中歌「MELODEA」リリックビデオ公開！さらに、劇中ユニット「SI-VIS」によるMUSIC VIDEO Anime ver.も公開！ 2025年10月5日 20時0分 ド軍レジェンド左腕、不安定なブルペン陣の“隠れた名武器”に 地区シリーズ突破へ「重要なポイントとなる」 2025年10月7日 16時30分 OpenAIの動画生成AI・Sora 2でポケモンやマリオなどの動画を作成するユーザーが大量発生、OpenAIは著作権保護コンテンツを除外するためのオプションを準備中との報道も 2025年10月3日 11時9分