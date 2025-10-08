ニューストップ > 国内ニュース > 外免切替の要件が10月から厳格化、外国人から戸惑いの声「難しくなっ… 運転免許 外国人 警視庁 時事ニュース OBS大分放送 外免切替の要件が10月から厳格化、外国人から戸惑いの声「難しくなった」 2025年10月8日 16時23分 リンクをコピーする 外国運転免許証の日本への切り替え、いわゆる「外免切替」の要件が10月から厳しくなりました。制度の厳格化に、外国人からは「問題が難しくなった」と戸惑う声も上がっています。 【写真を見る】外免切替が厳格化「問題が難しくなった」外国人から戸惑いの声も住民票の提出義務化、試験内容も大幅見直し 偽造免許翻訳の不正も発覚 警視庁は9月、偽造した台湾の免許証の翻訳文を不正に発行させた疑いで中国籍の男女2人を逮捕。 記事を読む おすすめ記事 江口寿史｢パクリ問題｣ネタ元和解も許されない訳 2025年10月8日 12時10分 機内で児童ポルノ閲覧し拘束、有罪判決受けた影山氏 ＪＦＡ専務理事は「謝罪はあったと報告受けている」 2025年10月7日 20時18分 外国人犯罪、「ファクトはない」のに“対策強化”を求める声… データが示す「実際の検挙件数」は？ 2025年10月4日 10時38分 永野「性的嗜好にだけ社会は妙に厳格になりがち」“多様性”の違和感を熱弁 2025年10月4日 7時21分 日テレ「外国人が鹿に暴力」検証報道疑う声に声明「確認取れた情報伝えた」高市早苗氏の発言→真偽問う書き込み 2025年10月2日 20時48分