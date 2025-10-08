外国運転免許証の日本への切り替え、いわゆる「外免切替」の要件が10月から厳しくなりました。制度の厳格化に、外国人からは「問題が難しくなった」と戸惑う声も上がっています。 【写真を見る】外免切替が厳格化「問題が難しくなった」外国人から戸惑いの声も住民票の提出義務化、試験内容も大幅見直し 偽造免許翻訳の不正も発覚 警視庁は9月、偽造した台湾の免許証の翻訳文を不正に発行させた疑いで中国籍の男女2人を逮捕。