東京23区内の新築マンション価格は上昇の一途。駅近でアクセスが良く、快適な暮らしを実現できるエリアとなれば、条件に合う住まい探しはますます難しくなってきています。そんな中、三井不動産レジデンシャルが渋谷区笹塚で開発を進めるタワーレジデンス「パークタワー渋谷笹塚」は、好条件が揃った物件として注目を集めています。普段の買い物ですら迷いがちな筆者にとって、一生に一度の住まい選びはなおさら決断が難しいもの。