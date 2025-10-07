今回は、麦茶を絶対に自分で作らない夫を懲らしめたエピソードを紹介します。「ペットボトルなんて手抜きだろ？」と偉そうに言う夫に…「子供たちのため麦茶を毎日作りますが、夫が大量にがぶ飲みし、すぐなくなっちゃうんです。夫は普段家事を全然やりませんが、麦茶ぐらい作ってほしいですよね。なのに絶対に自分で作らず……。そこである日夫に、『麦茶作るのって地味に大変だから、ペットボトル買ってこようかな』と話すと、『