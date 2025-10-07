《ネトフリがいつの間にかインドネシア語表記になってるんだけど》《見た覚えのない視聴履歴があって怖い》【写真】スマホが入り口に…LINEアカウントから誘導される詐欺事例SNSなどで、「サブスクのアカウントが乗っ取られた」という報告が急増している。被害に遭ったAさん（東京都・43歳）が体験を明かす。高額加入プランに無断変更「Netflixからメールが頻繁に届くようになったんですが、英語表記なので、何かの宣伝かなと思