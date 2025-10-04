この記事をまとめると ■日産はかつて数多くのセダンをラインアップしていた ■高級セダンシリーズとして「セドリック」と「グロリア」が設定されていた ■元々は別モデルであったがプリンス自動車と日産自動車が合併した際に兄弟車になった 日産を代表するセダンだったセドグロとは いまではすっかり不人気ジャンルとなってしまい、各メーカーともラインアップされる台数が減る一方となっているセダンタイプのモデルたち。それ