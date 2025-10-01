先進安全装備が進化！ 最高級モデルの仕様とは？スズキはミドルサイズミニバン「ランディ」の一部仕様変更を実施し、2025年9月から順次出荷を開始します。今回の改良では、ボディカラーのラインナップを見直すとともに、先進安全装備をさらに充実させています。【画像】超いいじゃん！ これが“一番高い”スズキ新「“3列7人乗り”ミニバン」です！（30枚以上）そのなかで最も高価なモデルはどのような仕様なのでしょうか。