18日、ロンドン郊外で記者会見するトランプ米大統領（左）とスターマー英首相（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】英国のスターマー首相は29日、トランプ米政権が公表したパレスチナ自治区ガザの和平計画を歓迎した。「戦闘終結に向けたトランプ大統領の努力を強く支持する」と表明し、イスラム組織ハマスに計画の受け入れを求めた。スターマー氏は声明で、ハマスに対し「武器を置いて残りの人質を解放し、この苦難を終わらせる