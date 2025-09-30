群馬県草津町の黒岩信忠町長（78）をめぐり虚偽の性被害を告発したとして、虚偽告訴と名誉毀損の罪に問われた元草津町議の新井祥子被告。前橋地裁は9月29日、新井被告に対して、懲役2年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。黒岩町長は記者会見を開き、「でたらめな電子書籍が出回って6年、われながらよく戦った」「テロや通り魔と同じ」と語った。【写真】会見では必ず白ジャケットを着用していた新井元町議（55）、若い頃の市