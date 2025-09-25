YouTube動画「【Felo vs 検索AI】マーケティングの観点から回答比較」にて、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が、自身のチャンネルで今話題のAIツール「Felo」をピックアップ。リリースからわずか1ヶ月で登録者15万人急増という注目サービスを、Felo担当者・チャールズ氏をゲストに迎え「他AIとの違い」や「マーケター視