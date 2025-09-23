家族だからこそ、時には素直になれないこともあるだろう。しかし一生に一度の晴れ舞台では、誰に対しても朗らかに接してほしいものだ。投稿者の30代女性は、実の兄から結婚式の招待を受けた際の、あまりに無神経な一言が忘れられないという。電話口で告げられたその一言とは、次の通りだ。「結婚式するけど、○○（投稿者の名前）も来る？まあ来たいなら来れば？」乗り気でないその態度は、「まるで飲み会に呼んでない友達が強引に