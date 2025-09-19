¡ÖÂçÃ«»÷æÆÊ¿¡×¤³¤È°æ¼ê¸ý²ÂÚö¤µ¤ó¤¬¥­¥ã¥Ã¥Á¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤Ä¤¤¤Ë¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀïÁ°¡¢Îý½¬¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òº¸ÍãÀÊ¤ËÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£¥­¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â»î¹çÁ°¤Ë¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿µå¤ò´ÑµÒÀÊ¤ËÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼