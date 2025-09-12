YouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」の最新動画で、元テレビ局員で現在は企業のPR支援を行う下矢一良氏が、国民的コンテンツ「ポケモン」のPR戦略について解説。誕生から30年近く経ってもなお成長を続ける理由を、PRの専門家の視点から解き明かしている。下矢氏はまず、「ポケモンって30年前のコンテンツ。未だに人気が伸び続けているとんでもないコンテンツ」とその異例の人気ぶりに言及。その運営母体である「株式会社