9月6日午後7時55分ごろ、熊本市中央区大江の市道、通称「産業道路」で、熊本市に住む52歳の女性が運転する乗用車が、道路を横断していた歩行者の男性をはねる事故があり、男性が意識不明の重体となっています。はねられたのは、熊本市中央区出水に住む、自営業・北口義輝さん（７３）です。北口さんは頭などを強く打ち、病院に搬送されましたが意識不明の重体です。警察によりますと、保田窪方面から新屋敷方面に直進していた車が