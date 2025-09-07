◇テニス全米オープン第14日（2025年9月6日ビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンター）車いすの部は男子シングルス決勝が行われ、第1シードの小田凱人（19＝東海理化）が第4シードのグスタボ・フェルナンデス（アルゼンチン）を6―3、3―6、7―6で下し、全米初優勝を飾った。小田は4大大会とパラリンピックの全てを制する生涯ゴールデンスラムを達成。19歳での達成は車いすテニスの過去2人、健常者の過去5人を含