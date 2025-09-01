2025明治安田J1リーグ第28節でFC町田ゼルビアは川崎フロンターレと対戦し、3-5の敗戦を喫した。この試合まで公式戦13戦負けなし、さらにその間12勝1分と圧巻の強さを誇っていた町田。クリーンシートも8試合あり、持ち前の守備力を発揮していたが、この試合ではまさかの5失点。試合後、町田の指揮官黒田監督は「5連戦の最後のゲームをなんとか町田らしく終わりたかったのが本音ではあるんですが、あまりにも失点が軽率すぎたという