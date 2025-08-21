プロ野球記録は22球…昨年9月22日に広島・矢野雅哉がマーク■DeNA ー 広島（21日・横浜）DeNA・宮崎敏郎内野手が21日、横浜スタジアムで行われた広島戦で、20球目をホームランにする衝撃のプレーを披露した。0-5で迎えた7回、1死から宮崎が打席に向かった。高太一投手とのこの日3度目の対戦は2球で追い込まれたが、ここから長い戦いが始まった。1ボール後に3球連続でファウル。その後ボールを挟んでファウル、ボールとなり、10