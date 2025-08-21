昨年6月28日の日本ハム-ソフトバンク戦以来の登板■日本ハム ー オリックス（21日・エスコンフィールド）人気アイドルグループ「日向坂46」の藤嶌果歩さんが21日、エスコンフィールドで行われた日本ハム-オリックス戦でファーストピッチに登場した。昨年6月28日の日本ハム-ソフトバンク戦以来のマウンドに上がった藤嶌さん。前回は背中にKAHORINと刻まれた背番号「87」のユニホーム、白のミニスカート姿でマウンドに登場した。