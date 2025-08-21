昨年6月28日の日本ハム-ソフトバンク戦以来の登板

■日本ハム ー オリックス（21日・エスコンフィールド）

人気アイドルグループ「日向坂46」の藤嶌果歩さんが21日、エスコンフィールドで行われた日本ハム-オリックス戦でファーストピッチに登場した。

昨年6月28日の日本ハム-ソフトバンク戦以来のマウンドに上がった藤嶌さん。前回は背中にKAHORINと刻まれた背番号「87」のユニホーム、白のミニスカート姿でマウンドに登場した。投球は一塁側に逸れたものの、愛らしい姿でファンを魅了した。「天使すぎる」「かわいすぎる」と話題を呼んだ。

ヒラヒラのミニスカート＆背番号「46」のユニホーム姿で登場。ピンクのグラブをはめ、“クイックモーション”から投じた一球は山なりながらもノーバウンドでど真ん中にストライク。「まさか届くと思っていなかったので本当に嬉しいですし。みなさんのパワーのおかげです」と笑顔を振りまいた。

藤嶌さんは球団を通じて「この度ファーストピッチをさせていただくことになりました、日向坂46の藤嶌果歩です！ 去年初めてマウンドに立たせてもらった時のドキドキワクワクした気持ちは、今でも忘れられないくらい幸せな思い出です！ 今年はもっとかっこよく投げて、成長した姿を皆さんに見届けてもらえたらと思います！ ハッピーオーラで頑張ります！」と意気込みを語っている。（Full-Count編集部）