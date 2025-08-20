一般的に「恥知らず」であることはよくないとされており、人前で堂々と恥ずかしい行いをすれば批判されます。ところが作家のナディア・アスパルホワ氏は、2019年の時点で「戦略的に恥知らずとして振る舞うことがビジネスや選挙などで有効になっている」と指摘していました。Nadia Asparouhova | Shamelessness as a strategyhttps://nadia.xyz/shamelessアスパルホワ氏は人狼ゲームに似た「レジスタンス：アヴァロン」というボード