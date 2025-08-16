8月14日、新潟県五泉市の公共施設内で職員の男性に包丁を向け、「刺すぞ刺すぞ」と脅迫したとして、55歳の無職の男が現行犯逮捕されました。暴力行為等処罰に関する法律違反で現行犯逮捕されたのは五泉市馬場町の無職の男（55）です。男は8月14日午後5時すぎ、五泉市の公共施設で職員の50代男性に対し包丁を向け、「刺すぞ刺すぞ」と脅迫しました。別の職員から「施設の職員に対し、包丁を向けている男がいる」と警察に通報があり